Росен Желязков се прибира в България днес след участието си в международната инициатива "Съвет за мир“, която се проведе тази седмица в Давос.
Страната ни е част от държавите, подписали хартата на новия форум. Документът предстои да бъде внесен за ратификация в Народното събрание. Инициативата беше учредена от президента на САЩ Доналд Тръмп по време на Световния икономически форум
Днес в социалните мрежи се организира "посрещане" чрез протест при пристигането си на Желязков на литещето. Причината е недоволството и критиките към решението за присъединяване на България към инициативата.
Решението предизвика крикита и в политическите среди
"Настоящият кабинет нямат никакво нито морално право, нито законово право да правят такива неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ", заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
"Настояваме преди ратификацията от страна на Народното събрание да има произнасяне от Конституционния съд за преценка на съответствието на подписания документ с основните положения и изисквания на Конституцията. Това заяви депутатът от "Да, България" Надежда Йорданова.
"Продължаваме Промяната" винаги е отстоявала позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес правителството предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа- натика ни в кьошето до най-бедната държава в Европейския съюз, Унгария. Това заяви лидерът на ''Продължаваме Промяната" Асен Василев вчера.
И лидерът на МЕЧ Кадостин Василев коментира и новината, че премиерът Росен Желязков подписа с американския президент Доналд Тръмп, българското участие в Съвета за мир в Газа. В рамките на вчерашния ден българското правителство даде мандат на министър-председателя Росен Желязков за подписване на присъединяването на страната ни към Борда, като предстои ратификация от българския парламент.
"Ще се въздържим относно ратификацията на участието на България в Съвета за мир", каза той в Народното събрание. Според него премиерът в оставка няма мандат да представлява България на никакви форуми.
