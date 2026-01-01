Росен Желязков отправи поздрав към президента на Кипър Никос Христодулидис за началото на шестмесечното председателството на страната на Съвета на ЕС.
"Пожелавам на Кипър успех в началото на неговото председателство на Съвета на ЕС. Уверен съм, че под вашето ръководство Европа ще продължи да развива своята автономност, отвореност и устойчивост. Очаквам с нетърпение засиления диалог и устойчивия напредък".
Кипър пое шестмесечното председателство на Европейския съюз на 1 януари 2026 година в период на силна геополитическа несигурност, в който отбраната, миграцията и Украйна остават на челно място в европейската програма. Мотото на кипърското председателство е "Открити към света".
