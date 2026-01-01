Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Изразявам искрени съболезнования за загубените човешки животи в трагичния инцидент в Швейцария. Пожелавам на ранените бързо и пълно възстановяване. Това написа премиерът в оставка Росен Желязков в платформата X. 

Най-малко 40 души загинаха при пожар в бар в Швейцария в новогодишната нощ. По информация на полицията експлозия е разтърсила препълнения бар в Кран-Монтана и след това е избухнал пожар.