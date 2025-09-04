Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите

© Булфото Нашата позиция по отношение на Република Северна Македония винаги е била последователна и принципна. Българските правителства на Бойко Борисов работиха добре с правителствата на РСМ. Беше намерен онзи модос, който да даде възможност страната на базата на своите собствени заслуги да напредне в процеса по присъединяване. Компромисното френско решение беше одобрено от Съвета, получи одобрението на българския парламент и нищо от тогава не се е променило - нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие, че има български диктат. Това заяви българският министър-председател Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, предаде репортер на "Фокус".



По думите на Желязков с решение на Народното събрание от тази година българската държава е препотвърдила своята позиция, че няма да поставя други искания за ангажименти от страна на съседите. "Считам, че абсолютно неоправдано и излишно беше обжалването в Конституционния съд на Република Северна Македония на подписания под протокол под Договора за добросъседство, който протокол предвиждаше всяка година да се предлага преглед на договора. Това е част от Договора за добросъседство, част е и от Договора за консенсус от 2022 г. Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитически дебати в РСМ, но се надяваме, че спазване правата на българското мнозинство, в това число ангажимента за вписването в Конституцията на РСМ, ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставката те да продължат по пътя за пълното им членство в ЕС.", коментира още той.



Коментар направи и председателят на Европейския съвет. Той е на мнение, че Република Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредва в преговорите. "Както премиерът знае, аз лично съм много ангажиран в този процес. Посещавал съм и България, и РСМ. Вярвам, че след изборния период, който в момента е в РСМ, ще можем да говорим и да напреднем. Разбирам тяхното неговувания – променили са Конституцията веднъж, променили са флага, променили са и наименованието на страната и естествено очакват, че може да се конкретизира процеса по присъединяване. Но одобреното е одобрено, договореното е договорено и те трябва да го изпълнят. Същевременно е много важно да се гради доверие и да се гарнтира пред РСМ, че това което очакваме и искаме в момента, не е нещо, което искаме сега и очакваме в последствие. Няма да искаме нещо повече да се прави в последствие. Това е резонно. Изключително важно е да градим доверие. Това е причината да приветствам правителствата да говорят по повече въпрос, за да се свързват двата народа. Има техническа работа, която трябва да се свърши по тези коридори", заяви Антониу Коща.



"Процесът по пресъединяване изисква много и вие самите го знаете. Знаете е, че се изисква много, но най-важното е да се промени нагласата. Когато имате съмнения, винаги си спомняйте как е роден ЕС – от пепел, от праха от ВСВ, страни са решили да преодолеят миналите си конфликти и да градят общо бъдеще. Успехът идва именно от такова решение. Това трябва да гледаме, която имаме съмнения дали е възможно или не. Виждате, възможно е и е необходимо за просперитет и мирно бъдеще за всички", заключи Коща.