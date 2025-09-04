Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Желязков и Коща се обединиха: Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредне в преговорите
Автор: Лора Димитрова 23:24 / 04.09.2025Коментари (0)135
© Булфото
Нашата позиция по отношение на Република Северна Македония винаги е била последователна и принципна. Българските правителства на Бойко Борисов работиха добре с правителствата на РСМ. Беше намерен онзи модос, който да даде възможност страната на базата на своите собствени заслуги да напредне в процеса по присъединяване. Компромисното френско решение беше одобрено от Съвета, получи одобрението на българския парламент и нищо от тогава не се е променило - нито по отношение на принципите, нито по отношение на подхода, което да дава основание на нашите колеги от Скопие, че има български диктат. Това заяви българският министър-председател Росен Желязков на съвместен брифинг с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, предаде репортер на "Фокус".

По думите на Желязков с решение на Народното събрание от тази година българската държава е препотвърдила своята позиция, че няма да поставя други искания за ангажименти от страна на съседите. "Считам, че абсолютно неоправдано и излишно беше обжалването в Конституционния съд на Република Северна Македония на подписания под протокол под Договора за добросъседство, който протокол предвиждаше всяка година да се предлага преглед на договора.  Това е част от Договора за добросъседство, част е и от Договора за консенсус от 2022 г. Ние никога не сме търсили аргументи във вътрешнополитически дебати в РСМ, но се надяваме, че спазване правата на българското мнозинство, в това число ангажимента за вписването в Конституцията на РСМ, ще бъдат изпълнени, защото това е предпоставката те да продължат по пътя за пълното им членство в ЕС.", коментира още той.

Коментар направи и председателят на Европейския съвет. Той е на мнение, че Република Северна Македония трябва да изпълни поетите ангажименти, за да напредва в преговорите. "Както премиерът знае, аз лично съм много ангажиран в този процес. Посещавал съм и България, и РСМ. Вярвам, че след изборния период, който в момента е в РСМ, ще можем да говорим и да напреднем. Разбирам тяхното неговувания – променили са Конституцията веднъж, променили са флага, променили са и наименованието на страната и естествено очакват, че може да се конкретизира процеса по присъединяване. Но одобреното е одобрено, договореното е договорено и те трябва да го изпълнят. Същевременно е много важно да се гради доверие и да се гарнтира пред РСМ, че това което очакваме и искаме в момента, не е нещо, което искаме сега и очакваме в последствие. Няма да искаме нещо повече да се прави в последствие. Това е резонно. Изключително важно е да градим доверие. Това е причината да приветствам правителствата да говорят по повече въпрос, за да се свързват двата народа. Има техническа работа, която трябва да се свърши по тези коридори", заяви Антониу Коща. 

"Процесът по пресъединяване изисква много и вие самите го знаете. Знаете е, че се изисква много, но най-важното е да се промени нагласата. Когато имате съмнения, винаги си спомняйте как е роден ЕС – от пепел, от праха от ВСВ, страни са решили да преодолеят миналите си конфликти и да градят общо бъдеще. Успехът идва именно от такова решение. Това трябва да гледаме, която имаме съмнения дали е възможно или не. Виждате, възможно е и е необходимо за просперитет и мирно бъдеще за всички", заключи Коща.

Още по темата: общо новини по темата: 262
03.09.2025 »
02.09.2025 »
31.08.2025 »
01.08.2025 »
31.07.2025 »
21.07.2025 »
предишна страница [ 1/44 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
Предложение: Майките, които се върнат по-рано на работа, да получават 100% от обезщетението плюс заплатата
09:50 / 04.09.2025
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
Регулаторът предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
11:29 / 03.09.2025
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
Силви Кирилов: Готови сме за електронно издаване на всички здравни документи, необходими за началото на учебната година
13:10 / 03.09.2025
Пешеходец пострада при инцидент в Благоевград
Пешеходец пострада при инцидент в Благоевград
11:31 / 03.09.2025
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Пътниците на печалба от 5 см: Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:03 / 04.09.2025
Актуални теми
Отношенията София-Скопие
Български тенис
Колективната отбрана на Европа
Военният парад в Пекин-2025
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: