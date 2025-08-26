Желязков: Жълт картон за областния управител на Плевен

© Жълт картон за областния управител на Плевен. За това предупреди премиерът Росен Желязков, който днес беше на откриването на новата детска градина в Костинброд, предаде репортер на "Фокус".



Министър-председателят припомни водната криза в Костинброд от 2011 г. По думите му проблемът е бил решен, защото градът е имал амбициозен кмет. "В Плевен за съжаление нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата. Не само по отношение на водоизточниците, но и по отношение на огромните загуби", каза още той.



Утре на редовно заседание на Министерски съвет министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на околната среда и водите и министърът на земеделието и храните ще докладват за предприетите мерки за решаване на водната криза в Плевен.



"Координацията между местната и изпълнителната власт трябва да бъде подобрена. Неслучайно ние от София командироваме експерти. Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има персонални промени в компетенциите на правителството", заяви още той. Според Желязков трябва да се предефинират проекти, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората.



Премиерът коментира дали ще има нормативна уредба за водните атракциони. "Регулацията трябва да бъде на достатъчно добро ниво, за да създава предпоставка за несериозна намеса в свободата на търговската дейност, но такава намеса в превенцията на всички рискове", каза още Желязков.



Според него, потребителите трябва да имат гаранция, че съоръженията са преминали през необходимата сертификация. "Немарливото осъществяване на тази дейност води до неща, които размиват отговорността", заяви той.