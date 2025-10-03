Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързани със средната работна заплата

© Не споделям разбирането, че заплатите на младите медици трябва да бъдат обвързани към средната работна заплата за страната. Това каза премиерът Росен Желязков в отговор на въпрос на председателя на ПП и депутат от ПП-ДБ Асен Василев дали увеличението на заплатите може да стане законодателен факт, за да може да бъде отразено в бюджета за 2026 г.



Въпросът бе зададен по време на днешния парламентарен контрол във връзка с поредното удължение на срока за предложения по общия законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат заплатите на медицинските специалисти. Срокът бе удължен максимално - до 31 октомври.



Асен Василев сподели, че сумата необходима за увеличение може да бъде покрита: "От ПП поискахме данните от МЗ от болниците за заплащането и направихме изчисления за това какви средства са необходими, за да може да се достигнат нивата от 150% от средната работна заплата за лекарите като минимална заплата и 125% за всички други медицински специалисти. Сумата е 240 млн. лв. на година или 20 млн. лв. на месец. Увеличението, което се очаква в бюджета на НЗОК между 2025 и 2026 е над 1 млрд. лева. Тоест спокойно тази сума може да бъде покрита от увеличението, което ще дойде от допълнителните средства, които НЗОК ще събере от всички български граждани като здравни осигуровки".



И допълни: "За да се случи това обаче трябва да е прието законодателството преди вие да внесете бюджета в НС, а срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври".



Росен Желязков счита, че в политическия дебат по тази тема е казано почти всичко: "Въпросът не е за това дали трябва, а как да се направи. Конвергенцията на заплащанията със средноевропейските е политика от дълги години на много правителства и тя върви в правилна посока. Въпросът е да не прегрява. Свидетели сме на това как привързването към средната работна заплата на редица вазнаграждения всъщност изкривява възможностите на икономиката и налива допълнително инфлация".



Премиерът заяви, че ще се допита до здравния министър за експертизата, която е необходима, за да се вземе правилно политическо решение, според него обаче диспропорциите по заплащанията на лекарите в болниците е огромно, независимо от това дали са държавни общински или частни.



"Не споделям разбирането, че трябва заплатите да бъдат привързани към средната работна заплата за страната, а по-скоро трябва да бъдат в рамките на заплащанията в системата и правилното разпределение на отделните компоненти при формирането на възнагражденията в болниците", коментира Желязков.



По отношение на увеличението на средствата в бюджета на НЗОК за следващата година Желязков поясни, че то не идва заради осигурителния принос, а от трансфери към Касата.



"Това подставя големия въпрос за солидарното отношение на всяко едно осигурявано лице към този фонд, което трябва да бъде правилно адресирано с личен осигурителен принос и оттам нататък разпределението подлежи на преценка. И приходът към Здравната каса има значение, не само разходът. В този смисъл до бюджетната прогноза трябва да бъдат намерени всички законодателни решения, които биха имали отражение както към приходите, така и към разходите“, каза още той.