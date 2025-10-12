Новини
Желязков: Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни
Автор: Емануела Вилизарова 19:45Коментари (0)81
© Министерски съвет
Само синергията между централната и местната власт може да даде добър резултат за нашето общество. Не щадете министрите - те са Ваши. С тези думи министър-председателят Росен Желязков се обърна към участниците в Годишната среща на местните власти, която се провежда в к.к. Албена. Премиерът беше гост на събитието и участва в официалното отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление. Желязков специално акцентира върху управлението на отпадъците в общините. Посочи, че едва 71 общини са заявили готовност за въвеждане на системата на принципа "замърсителят плаща“. Министър-председателят припомни също така, че с промените в Наказателния кодекс ще бъде инкриминирано изхвърлянето на битови, производствени и строителни отпадъци. Трябва да има превенция и тази превенция е носенето на наказателна отговорност, добави Желязков.

Премиерът Росен Желязков припомни политическите заявки, с които правителството стартира мандата си - да спре непрекъснатия изборен цикъл, давайки глътка въздух най-вече на общините, да осигури финансова и макроикономическа стабилност, по-добра събираемост на приходите, както и покриване на конвергентните критерии, така че от 1 януари 2026 г. България да бъде част от еврозоната. Положени бяха целенасочени усилия за възстановяване на плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и се гарантира по-добро управление на оперативните програми.

"По отношение на еврото Вашата роля е изключително важна, защото Вие сте най-близо до хората и най-ясно и категорично може да разсейвате техните страхове", обърна се премиерът Росен Желязков към представителите на местната власт. Министър-председателят посочи, че ангажиментите на правителството в тази посока ще бъдат изпълнени. "С Ваша помощ трябва да разсеем опасенията на населението, много е важно хората да чуват, че нищо не ги принуждава панически да обменят парите си", добави Желязков. По думите му именно плавният преход към еврото е гаранция да няма злоупотреби и измами.

По отношение на Плана за възстановяване и устойчивост Желязков изтъкна, че очакваме второто плащане. То ще бъде редуцирано, но с отлагателно условие, а не окончателно. Очакваме и третото плащане, което е същественото плащане за настоящата година.

Министър-председателят акцентира върху рекордната събираемост, постигната от правителството през настоящата година. Имаме 15% ръст на събираемостта по отношение на данъците, изтъкна Желязков. Премиерът припомни за резервите, които има в това отношение при местните данъци и такси, както и възможностите за наваксване.

Наред с това изпълнението на общинската програма е в размер на 460 милиона лева, като за настоящата година остават по разчети 290 млн. лв. След изчерпването на този ресурс се продължава по Приложение 3 с ресурса, с който е капитализирана Българската банка за развитие. Това ще бъде и основният модел за 2026 година, отбеляза Желязков. Министър-председателят също така призова местните власти да обърнат специално внимание на проектите по оперативните програми и максимално да използват възможностите им.

"Не знам откъде тръгнаха спекулации за това, че в централния бюджет в края на годината следва да бъдат възстановени неизразходваните средства от делегираните дейности и от капиталовите разходи - неизразходваните средства няма да бъдат възстановявани в централния бюджет, те остават в общините", категоричен беше премиерът. Министър-председателят призова тези средства да не се харчат за несъществени неща, а внимателно да бъдат планирани са следващата година.

По отношение на справянето с бедствията премиерът Росен Желязков обърна специално внимание на координацията на действията между централната и местната власт и превенцията. Министър-председателят изтъкна мерките, предприети от кабинета за борба с безводието. По думите му необходимите действия са сходни на национално и на местно ниво - разработване, опазване и рехабилитация на водоизточниците и довеждащата инфраструктура, контрол, намаляване на загубите, подобряване на инфраструктурата. Важно е проблемите да бъдат правилно адресирани, така че през 2026 година резултатите да бъдат съвсем различни, добави Желязков. Премиерът специално благодари на представителите на местната власт, които се включиха в обученията за работа със системата BG-ALERT.

Министър-председателят Росен Желязков поздрави представителите на местната власт по повод днешния им празник. Пожела им да бъдат по-малко засегнати от политиканстването в политиката и да реализират повече политики за доброто на българските граждани.

Статистика: