ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Желязков: Троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само в своята пълнота
Премиерът посочи, че троицата на диалога - работодатели, синдикати и правителство, може да работи само и единствено в своята пълнота. "Ние като общество сме един кошер, в който можем и да жужим, и да жилим, но трябва да правим мед“, отбеляза Желязков.
В изказването си министър-председателят открои значението на развитието на металургията. "5% от БВП и 12% от износа са свързани именно с този отрасъл, което показва, че той е структуроопределящ в нашата страна. Важен е също така за цяла Европа. Това не е производство от черно-белите филми, в него има много цвят, има много добавена стойност“, отбеляза Желязков. По думите му това е устойчив сектор, който въпреки сериозните предизвикателства от последните години, има сериозен потенциал, за чието развитие е важен добре функциониращият общ пазар.
Премиерът акцентира и върху образованието и създаването на висококвалифицирани специалисти. "Ако има две константни политики за нашата страна, това е демографията и образованието", посочи той. По думите му именно те ще направят българската икономика, българската индустрия и България перспективно място за живеене.
Работодателите определиха като вреден бюджета на страната, а причината, която изтъкнаха за отказа им да участват в съвета е, че не виждат тристранен диалог в изготвянето на проектобюджета и именно заради това не виждат смисъл да присъстват на заседанието.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1198
|предишна страница [ 1/200 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: