Желязков: Създаде се информационна каша с днешното изслушване за самолета на Урсула фон дер Лайен
Автор: Ваня Кузманова 16:31
© Булфото/Архив
"Днешното изслушване стана част от голямата хибридна информационна атака на опозиционните партии спрямо правителството. Създаде се информационна каша - както от въпросите, така и от фактите и обстоятелствата, интерпретирани по начин, с който се целеше уязвяване на българските институции", заяви на брифинг в МС премиерът Росен Желязков по повод изслушването за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен в България.

Той ясно изложи каква е фактическа обстановка по темата.

"По време на захождането на самолета, на борда, на който се намира председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, изчезва GPS сигналът, което се докладва от пилота на българското ръководство "Въздушно движение". В разговора се предлага кацане по прибор. Самолетът прави необходимия заход и каца безопасно и безпрепятствено на летище Пловдив", допълни Желязков.

Още по темата: общо новини по темата: 19
04.09.2025 Захарова с ирония: Не знам защо направо не откраднахме хартиените карти от самолета на Урсула фон дер Лайен
04.09.2025 Желязков за полета на Урсула фон дер Лайен: Няма данни за заглушаване на сигнала на самолета
04.09.2025 Изслушват министър-председателя заради инцидента със самолета на Урсула фон ден Лайен
03.09.2025 Желязков отговаря в НС за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен
03.09.2025 Цветлин Йовчев за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Не можем да говорим за целенасочена атака
03.09.2025 Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолета на Урсула фон дер Лайен в България
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






