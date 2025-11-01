ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков: Подобряването на транспортната инфраструктура е показателно за възходящото развитие на страната ни
Това е превантивен, а не авариен ремонт, изтъкна премиерът Желязков. По думите му именно подобряването на транспортната инфраструктура е един от ясните показатели, че страната ни се развива във възходяща тенденция. Министър-председателят изтъкна значението на доброто взаимодействие между централната и местната власт, както и целенасочените усилия на управляващото мнозинство и правителството, което взима конкретни решения и ги привежда в изпълнение, в полза на обществото. Благодаря на всички, които бяха ангажирани с този проект и с неговото успешно реализиране, заяви още Желязков.
В рамките на проекта са извършени преасфалтиране на пътя, стабилизиране на банкети, цялостна подмяна на обезопасителни мантинели, подобряване на отводнителната система, полагане на нова хоризонтална маркировка и поставяне на осветление по трасето. Среднодневният трафик е над 14 000 МПС.
По-рано през деня премиерът Росен Желязков посети и контролния център на АПИ, където постъпват всички сигнали за област Благоевград по републиканската пътна мрежа. Центърът разполага с 24 часово денонощно наблюдение на трафика, обезпечено от областното пътно управление, така че гражданите да получават актуална и навременна информация.
