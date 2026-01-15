Росен Желязков по време на официалното подписване на споразумение между БЕХ, БАН и "Мини Марица-изток“ за сътрудничество в проучването на критични суровини и редкоземни метали. Според Желязков по темата следва да се подхожда прагматично, с фокус върху постигането на устойчиви ползи за страната, като същевременно България се утвърждава като надежден и привлекателен партньор.
Премиерът Росен Желязков припомни, че именно суровините са един от ключовите елементи в глобалната конкуренция и посочи енергетиката като основен отрасъл за страната ни, който заедно със стратегическото ни местоположение и свързаността дава възможност да бъдем сериозен фактор в Югоизточна Европа.
Министърът на енергетиката Жечо Станков също акцентира върху потенциала на въглищата за извличане на редкоземни елементи и критичните суровини, които се съдържат в тях. Министър Станков посочи още, че в рамките на БЕХ ще бъде създадена и специална нова дирекция, която ще отговаря за проучване, геоложки дейности и иновации, включително по отношение на критичните суровини. За първи път в новата история на България българската държава не само ще се възползва от концесионни такси във връзка с търсене и проучване на нефт и газ или критични суровини, а също ще участва и да изгражда капацитет в това, посочи министър Станков.
В този контекст още в средата на миналата година правителството започна да ускорява процесите по търсене и разработване на находища с потенциал за добив на стратегически, критични и редкоземни суровини с фокус върху находището "Източномаришки въглищен басейн“.
Подписан беше меморандум за разбирателство между БЕХ и Университета в Северна Дакота (UND) като една от водещите научни институции в тази сфера. На национално ниво бяха предприети действия от БЕХ, "Мини Марица-изток“ и Геологическия институт на БАН относно проучването на потенциала на "Източномаришки въглищен басейн“. Бяха извършени 10 дълбоки сондажа в трите рудника, от които БАН ще отдели общо между 400 и 600 проби, така че да бъдат анализирани в национални лаборатории и да покажат концентрациите на пълен спектър от редкоземни елементи и критични суровини.
Находището "Източномаришки въглищен басейн“ е най-мащабното находище на лигнитни въглища в страната, с продуктивна площ от 240 кв. км. Проучванията за наличие на редкоземни елементи в лигнитните въглища отварят реална перспектива за нов живот на региона. Те създават възможност за повишаване на въглищния добив с до 20%, което означава запазване на заетостта и за развитие на нова икономическа дейност с висока добавена стойност.
