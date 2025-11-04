Новини
Желязков: Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти
Автор: Велизара Ангелова 19:01
©
"България е доказала, че е надежден партньор и перспективен пазар. Готови сме да надградим сътрудничеството с германската икономика чрез реални проекти. Вярвам, че следващите месеци ще бъдат време на конкретни действия“, заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с представители на Източната комисия на германската икономика.

По време на разговора премиерът Желязков изтъкна, че Германия е водещ търговски и икономически партньор и един от най-значимите инвеститори в България. През последното десетилетие двустранният стокообмен между двете страни бележи устойчив ръст и достига рекордни стойности. За последните 30 години търговията се е увеличила 16 пъти, а българският износ – 23 пъти, съобщиха от правителствената информационна служба.

"България цени дългогодишното партньорство с германската икономика. Вашите компании са сред най-значимите инвеститори и работодатели у нас. За нас е стратегическа цел да задълбочим това сътрудничество – чрез доверие, стабилност и предвидимост“, заяви министър-председателят.

Министър-председателят Росен Желязков подчерта, че германските инвестиции в България към второто тримесечие на 2025 г. възлизат на 4,129 млрд. евро. Най-големите инвестиции са съсредоточени в секторите автомобилостроене, машиностроене, търговия, електроника и електротехника, като значителна част от германските компании произвеждат и изнасят продукция с висока добавена стойност.

Премиерът Желязков увери представителите на германския бизнес, че българското правителство провежда последователни политики за подкрепа на бизнеса, прозрачност и стабилна икономическа среда. "България остава напълно ангажирана с приемането на еврото, а германската подкрепа в този процес е стратегически важна. Пълноправното членство на страната ни в Шенген и влизането

в Еврозоната ще улеснят търговските връзки и ще разширят партньорството между представителите на бизнеса“, посочи още министър-председателят.

Сред обсъдените теми бяха и дигитализацията на предприятията, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните фирми, намаляването на административната тежест и справянето с регионалните дисбаланси. Премиерът Желязков подчерта, че присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие остава приоритет за правителството, като компетентните институции активно работят по прегледите по присъединяването.

В срещата участваха вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски.

Източната комисия на германската икономика е основната регионална инициатива на германския бизнес за 29 страни от Централна, Източна и Югоизточна Европа, Южен Кавказ и Централна Азия. Организацията подпомага германските компании в реализацията на проекти, улеснява контактите и насърчава инвестициите в региона, в тясно сътрудничество с германското федерално правителство и партньорските държави.






