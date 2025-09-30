ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Желязков: Договорът с "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда!
"Договорът с турската енергийна компания "Боташ" е проблем, струва ни 6 милиарда", съобщи още премиерът.
"Разговорът, който се води в обществото по отношение на договора "Боташ", е важен, защото той прекалено много се натовари с политика, прекалено много се натовари с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения по неговата реализация, по неговото изменение или по неговото прекратяване", каза Желязков.
По думите му енергетиката е новата валута. "В българското общество има консенсус по въпроса за ядрената енергетика. Европа е най-засегната от климатичните промени. Вече трудно можем да кажем имаме ли четири отчетливи сезона".
"Благодарение на много правителства се създадоха предпоставки геополитическото положение на страната да бъде използвано. България е важен комуникационен хъб от една страна, а от друга - нетен износител на електрическа енергия", коментира Желязков.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 34
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 3 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета