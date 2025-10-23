Желязков: До 21 ноември трябва да се вземе решение за рафинерията в Бургас

© "Рафинерията "Лукойл" - Бургас е част от системата на "Лукойл" - Русия, защото се притежава косвено повече от 50% от руския "Лукойл", така че рафинерията попада в санкционния режим. Имаме 1 месец, в който трябва да направим националното решение спрямо рафинерията, заедно със самата рафинерия и нейния мениджмънт", заяви пред журналисти в Брюксел премиерът Росен Желязков, където участва в среща на върха на ЕС.



По думите му това не възпрепятства производството и доставката на петролни продукти, тъй като отдавна рафинерията не работи с руски петрол.



"Има достатъчно произведени горива и рафинерията трябва да продължи да работи. До 21 ноември трябва да се вземе генерално държавно решение за рафинерията "Лукойл" в Бургас", допълни Желязков.



"Ако до 24-ти не бъде представен бюджета пред Брюксел, ще ни предложат те без политики, които иначе ние бихме заложили, така че още в рамките на тези дни Брюксел ще получи проекта на държавния бюджет за догодина", каза още премиерът.