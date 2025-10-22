ЗАРЕЖДАНЕ...
|Желязков: България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа
Премиерът акцентира и върху значението на инвестициите в регионалната инфраструктура и свързаност, наред с изграждането на надеждни възпиращи способности.
Желязков специално подчерта стратегическото значение на Черно море в контекста на европейската и евроатлантическата сигурност. България твърдо подкрепя засилването на ангажимента на НАТО и ЕС, насочен към укрепване на морската сигурност, изтъкна Желязков.
Министър-председателят посочи, че като държава-членка на ЕС и съюзник в НАТО, разположена на предната линия, България е твърдо ангажирана с противодействието на споделените заплахи, които засягат Югоизточна Европа – включително нелегалната миграция, организираната престъпност и дезинформацията.
"Активно работим за засилване на регионалното сътрудничество чрез подобряване на сигурността по границите, обмен на информация и съвместни инициативи с нашите съседи", добави Желязков. По думите му, с оглед на настоящите предизвикателства, е необходимо да се мисли стратегически и да се действа решително.
Премиерът Росен Желязков отбеляза ролята на "Берлинския процес“ за напредъка на страните от Западните Балкани, за насърчаването на диалога и постигането на конкретни резултати. Желязков добави, че приоритетите на тази инициатива съвпадат и с приоритетите на България като настоящ председател на двата регионални формата – Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа и Организацията за черноморско икономическо сътрудничество.
