Железопътен тунел между България и Северна Македония, подписват споразумение
Автор: Велизара Ангелова 14:47
© iStock
Кабинетът одобри изменения в Споразумението между Република България и Република Северна Македония за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничен железопътен тунел. Проектът беше предварително приет с РМС №2/10.01.2025 г. преди изпращането му за съгласуване от властите в Република Северна Македония.

След проведена кореспонденция са получени бележки от северномакедонската страна, които българското правителство приема и одобрява окончателния документ.

Предложените промени включват подписване на споразумението и на английски език, с оглед последващото му изпращане до Европейската комисия и европейските финансиращи институции. Уточнени са проектната дължина на тунела и нейното разпределение между двете държави, както и че след въвеждането на тунела в експлоатация, всяка от страните ще носи отговорност за поддръжката на своята част от съоръжението.

Подписването на Споразумението е ключова стъпка към свързването на железопътните системи на двете страни и завършването на железопътния коридор София – Скопие – Дуръс – Бари. Той е част от транспортния коридор "Западни Балкани – Източно Средиземноморие“ и стратегическия Коридор VIII. Съгласно документа, който ще бъде подписан до края на годината, ще се създаде Смесен координационен комитет, който да ръководи съвместните дейности по изграждането и експлоатацията на тунела.

предишна страница [ 1/188 ] следващата страница











