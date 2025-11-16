Жечо Станков.
По думите му България няма допълнителни условия и ангажименти, които страната е поела във връзка с отсрочката, дадена от САЩ.
"След направената дерогация напрежението, което е натрупано, вече е преодоляно. Няма никакви допълнителни условия, които да са поставени. Напротив, транзакциите и начинът, по който е дадена дерогацията, със сигурност дава спокойствие на финансовите институции у нас, които да продължат да предоставят своите услуги на тези предприятия", допълни Станков.
Енергийният министър посочи, че кандидатурата на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл" е на база доклад, внесен от министъра на икономиката.
"Кой по-добре познава начина на разплащане, начина на работа на рафинерията, освен НАП и това, че нейният досегашен директор поема руля, ще следи и ще е отговорното лице пред нашите партньори?", попита той.
