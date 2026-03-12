ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в Черно море
Трусът, който е с дълбочина 15.8 км, е регистриран около 19:15 часа, и на около 86 км от Ахтопол.
