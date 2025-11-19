ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение в България тази сутрин
Трусът е регистриран в 09:09 ч. тази сутрин североизточно от Димитровград, югозападно от Гълъбово. Епицентърът му е на дълбочина от 15 км.
Няма данни за материални щети.
