ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение разтресе съседите, усети се и в България
©
Епицентърът се намира на около 77 км север-северозападно от Бузъу /Румъния/. Трусът е бил с дълбочина около 83 км и е усетен малко преди 19.30 тази вечер.
Още по темата
/
Земетресение в Дупница
10.02
Още от категорията
/
Празник е!
09:26
Зорница Славова, ИПИ: Две са мерките, които биха повлияли пряко икономическото развитие на общините
25.02
Лекар: В България нямаме скрининг, нямаме проследяване, онкопациентите се диагностицират късно
25.02
Д-р Николова: Поискахме ваксинация, за да няма грипни ваканции, а получихме милиони за антибиотици и противовирусни медикаменти
25.02
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните за прогнозиране месеци заради голямата динамика
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.