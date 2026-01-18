ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение край Гълъбово!
Трусът е на 18 януари 2026 г., в 11:02 ч.
Епицентърът е на 10 км от град Димитровград, на 30 км от град Стара Загора и на 210 км от град София.
