Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в България. 

По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран в 8:51 часа. 

Епицентърът на земетресението е бил на 6,7 км югоизточно от град Сливен и на 251 км от град София.