Земетресение с магнитуд 2,1 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в България.По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран в 8:51 часа.Епицентърът на земетресението е бил на 6,7 км югоизточно от град Сливен и на 251 км от град София.