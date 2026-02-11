ЗАРЕЖДАНЕ...
Земетресение е регистрирано край Косово и Северна Македония, усети се и в България
© НИГГГ-БАН
По данни на Националния Сеизмологичен Център към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН, трусът е регистриран на 10 февруари 2026 г., в 23:05 ч.
Епицентърът на земетресението е на 19 км от град Призрен (Косово), на 19 км от град Тетово (Северна Македония), на 150 км от град Кюстендил и на 200 км от град София.
Ваня Кастрева: Едно изречение прочетено в точния, в правилния момент, една среща с ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти
09.02
09.02
Проф. Минеков за о-в Св св. Кирик и Юлита: Абсолютно предателство към нашето културно наследство
09.02
09.02
