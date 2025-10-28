ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земеделският министър апелира за спешни мерки за подпомагане на засегнатите от сушата фермери
"Екстремалното засушаване доведе до значителен спад в добивите на царевица и слънчоглед, което застрашава икономическата стабилност на хиляди земеделски производители и продоволствената сигурност на страната", изтъкна земеделският министър. Той подчерта, че укрепването на контролните органи и лабораторната мрежа в Украйна е ключово за гарантиране на реалното прилагане на европейските стандарти. По думите му е важно да се въведат междинни етапи и механизъм за мониторинг до края на 2028 г., който да проследява напредъка в постигането на съответствие.
"ЕС трябва да гарантира, че търговията ще остане балансирана и справедлива, като осигури преходни мерки и подкрепа за по-уязвимите производители в държавите членки. Особено внимание трябва да се обърне на страните, разположени близо до границата с Украйна, които са изправени пред сериозни структурни и пазарни предизвикателства", каза още министър Тахов. Той допълни, че задължителният мониторинг и проследимостта на вноса от Украйна са от съществено значение за предотвратяване на неблагоприятни ефекти върху вътрешния пазар и за засилване на устойчивостта на общата агрохранителна система.
Министър Тахов подчерта необходимостта от мерки за противодействие на вноса на големи количества ориз от Мианмар и Камбоджа. "Без ефективна защитна клауза европейските производители на ориз и цялата верига на доставки могат да бъдат сериозно увредени", каза в заключение д-р Георги Тахов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1181
|предишна страница [ 1/197 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: