Земеделци учиха тънкостите на резитбата в Кюстендил
© ФОКУС
Обучението премина при засилен интерес, като беше достигнат максималният допустим брой от 60 участници. В рамките на програмата бяха проведени осем учебни часа, включващи теоретична част и практически демонстрации.
В лекционната част проф. д-р Димитър Сотиров представи основните правила и задачи при резитбата на овощните дървесни видове, различните видове резитбени операции, сроковете за тяхното извършване и влиянието им върху растежа и плододаването на растенията. От своя страна доц. д-р Стефан Крумов запозна участниците с правилата, системите и видовете формировки при лозата.
След теоретичните лекции обучението продължи с демонстрации в опитните и колекционни насаждения на Института по земеделие – Кюстендил. Там на практика бяха показани различни видове корони и начини за формиране на овощни дървета като ябълка, череша и слива, както и особености при резитбата за плододаване и подмладяване.
Пред участниците бяха демонстрирани и различни техники за присаждане при овощните видове, сред които "Т-образен разрез“, "чип бъдинг“, "разцеп“, "под кора“, "кози крак“, "обикновена копулация“ и "подобрена копулация“.
В рамките на практическите занятия доц. д-р Стефан Крумов демонстрира и основните правила за извършване на резитба на зряло при лозата, както и различни системи на формировка, сред които Гюйо, Кордон Роая, Мозер и Омбрела.
След приключване на обучението всички участници получиха сертификати за преминат курс, удостоверяващи придобитите знания и практически умения.
