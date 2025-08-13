ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земеделци, потушили огън, отнесоха глоби от пожарната
"На Балканите има абсурдната тенденция - няма ненаказано добро."
"За мен е обидно стотици пожари гася и накрая…"
Димитър и Юри жънат на полето, когато от комбайна излизат искри. Пламъци обхващат нивата, но мъжете не губят самообладание, а реагират светкавично като разравят със земеделската техника земята и правят защитна ивица.
Юри Гайдаров: "Машината просто ако я бях оставил в нивата, просто няма угасяне."
На помощ се притекли гранични полицаи, които случайно минавали оттам.
"Когато дойде пожарната, бяхме угасили всичко, ако не се беше спукала помпата на цистерната, нямаше да се налага да викаме и пожарна."
Мъжете спасяват житото и комбайна, който струва един милион лева, предотвратяват риска пламъците да достигнат до селото. За местните хора те са герои, но за пожарната нарушители. Глобени са да платят по 200 лева, защото комбайнът им не бил почистен.
"Просто да отчетат дейност, имат сила, власт."
Юри Гайдаров: "Комбайнът е почистен, зареден с нафта, от 8:00 до 16:00 часа са 8 часа работа, то само за 15 минути се набива пепел, пуши 50,60 метра назад нищо не се вижда."
Димитър и Юри са платили глобите си. След абсурднатата ситуация се зарекли при пожар да стоят и да гледат отстрани, докато огнеборците не си свършат работата. Но още на следващия ден били първи на пламналото сметище в Попина, защото не им тежи да имат големи сърца.
Иван Добрев – председател на земеделска кооперация: "Там изгарят краката на Митко, ако не беше нашата цистерна с маркучите и шланговете Попина щеще да снимат как е изгоряло селото."
От Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" съобщиха за БНТ, че са запознати с административната глоба на работниците и че по случая се извършва проверка. А докато тя тече, героите от село Гарван получиха парична награда от земеделската кооперация, в която работят.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 318
|предишна страница [ 1/53 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: