ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земеделци обмислят протестни действия
"Обработвам 160 декара праскови, кайсии и сливи. При нас беше тотална щета, не получихме нищо. Чакаме втория транш, който още не е започнал, бяха ни обещали, че ще започне в началото на септември“, казва пред bTV Темелков, земеделец.
"Обработвам около 150 декара овошки. Щетите са почти 100%. На първия транш държавата помогна дотолкова, доколкото ни отряза една част от площите“, посочи Николай Котов.
"От първия транш нищо не съм получил все още. Надяваме се поне да покрием разходите“, казва друг земеделец.
Производителите обмислят протестни действия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Благоевград ще представят възстановка "Някога в Горна Джумая"
13:47 / 25.09.2025
За ден затварят "Дупнишко шосе" в Кюстендил
08:58 / 25.09.2025
ЮЗДП предлага по-големи количества дървесина от тези, които се търсят
13:04 / 25.09.2025
Задържаха дупничанин за палеж на апартамент
10:10 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: