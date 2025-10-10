ЗАРЕЖДАНЕ...
|Земеделци на протест в защита на българското производство пред Дома на Европа
Това са Дружество "Български фермерски кооператив“ (БФК), Националната асоциация на млекопреработвателите (НАМ), Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ), Националният съюз на говедовъдите в България (НСГБ), Сдружение "Обединени български животновъди“ (ОБЖ), Сдружение "Обединени земеделски производители“ (ОЗП).
Целта е да поискаме прозрачност, справедливи и работещи правила, премахване на дискриминационни механизми в подпомагането и гаранции за свободен пазар и продоволствена сигурност, пише в съобщение на организаторите на протеста.
Браншовите организации категорично се обявяват против всякакви мерки от страна на държавата, които могат да доведат до рестрикции и ограничаване на свободната търговията и износа на мляко, месо и преработени продукти от дребни преживни животни. Те настояват също за изсветляване на сектора чрез премахване на модуларната ставка и възстановяване на доказването на реализация при обвързаната подкрепа.
