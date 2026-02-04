ЗАРЕЖДАНЕ...
Зелена светлина за мултифондовете в пенсионното осигуряване
Какво предвижда законопроектът?
С предложенията се цели въвеждането на мултифондове в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. На осигурените лица се предоставя възможност да избират начина, по който да се управляват техните пенсионни спестявания, като се вземат предвид различията в толерантността към риск между отделните групи хора и различните етапи от жизнения им цикъл.
"Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил", каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта.
Актуални теми
