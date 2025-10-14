ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравословната температура за тялото и сметките ни, на която трябва да настроим климатика в студените месеци
Според експертите по енергийна ефективност, цитирани от "Фокус", идеалната температура за отопление през зимата е между 20 и 22°C, а максимумът не бива да надхвърля 23 градуса. Това е златната среда – топло, уютно, без да усещаш сух въздух или шок при излизане навън.
Освен че пестим електроенергия, тази настройка щади и самия уред – компресорът не се натоварва излишно, а климатикът не работи без почивка като свръхамбициозен служител в края на годината. Има и още нещо, което често забравяме – всеки градус над 22°C увеличава разхода с около 6–7%. Тоест, онези допълнителни два градуса уют могат да се превърнат в неприятна изненада в сметката за ток.
От медицинска гледна точка, прекомерната топлина у дома не е здравословна. Според общопрактикуващите лекари, оптималната температура за човешкия организъм е между 19 и 22°C – тя подпомага нормалната циркулация, не изсушава лигавиците и пази имунитета в кондиция. Прекалено топлите помещения, напротив, водят до сухота в гърлото, сънливост и по-чести настинки.
С други думи – ако ти е приятно топло, но не ти идва да ходиш по потник, значи си на прав път, заключава "Фокус". Климатикът не е печка за сауна, а нашият комфорт зависи не от градусите, а от мярката. Така че следващия път, когато ръката ти тръгне към дистанционното, спри за секунда и си спомни – разумът и уютът вървят ръка за ръка, дори през зимата.
