ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Здравното министерство оттегли предложението за НЗИС като единствен канал за телемедицински услуги
Припомняме, първоначалният проект бе остро критикуван от редица специалисти, свързани със сектора, като общият извод бе, че в този си вид Наредбата не само няма да подпомогне телемедицинските услуги у нас, а напротив – ще ги блокира напълно.
Един от проблемните текстове, посочени от експертите, бе свързан с канала, чрез който бе предложено да се осъществява телемедицинската помощ – Националната здравна информационна система (НЗИС). Критиците от една страна отбелязваха, че подобна дейност не кореспондира с предназначението на НЗИС и влиза в противоречие със нормативните актове за системата, а от друга – че дори и НЗИС да е възможен канал за комуникация, той не може да е единствен, тъй като голяма част от общопрактикуващите лекари например вече използват утвърдени канали за телемедицина с пациентите си и подобна промяна ще затрудни контакта.
В новото предложение за наредба този текст е променен, като изричното упоменаване на НЗИС в него е заличено. Вместо това сега в проектонаредбата се изисква създаването на специализиран канал за осъществяване на комуникация от разстояние за лечебните заведения, които предоставят медицинска помощ от разстояние, като отговорността за обработката на личните данни и осигуряването на тяхната защита е на оператора на съответния специализиран канал, предаде Zdraveto.net. В проектонормативния акт са въведени изисквания за сертификация на цялото оборудване на лечебните заведения, чрез което ще се изпълнява такава помощ, вкл. чрез системата за европейска сертификация (СЕ).
Друга от промените спрямо първоначално предложения проект пък засяга забраната за извършване на телемедицински услуги от определени видове лечебни заведения. В новия проект МЗ предлага такава забрана да важи само за кръвните центрове и тъканните банки, поради естеството на тяхната работа. В първоначалния проект забрана бе предложена и за хосписите, като сега те са изключени от това предложение.
Информираното съгласие, давано от пациента преди оказването на съответната телемедицинска услуга пък, може да е не задължително писмено, както беше заложено в първоначалния проект на наредбата.
Коригирани са и сроковете, в които медиците трябва да отразят в здравното досие на пациента в НЗИС резултатите от извършения телемедицински преглед, когато става въпрос за спешна телемедицинска помощ. Според първоначално заложените срокове данните трябваше да бъдат въведени до 10 минути след приключване на телемедицинската консултация или най-късно до 60 минути, когато се касае до сложен случай или необходимост от обширна компютърна обработка на изображения. В новия вариант на наредбата сроковете са удължени съответно до 30 и 120 минути.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: