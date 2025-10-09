Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Здравното министерство модернизира контрола на качеството на питейната вода в цялата страна
Автор: Велизара Ангелова 13:43Коментари (0)70
©
Министерството на здравеопазването стартира изпълнението на нов европейски проект, насочен към модернизиране на системата за контрол върху качеството на питейните води в България.

Инициативата ще осигури по-съвременна техническа база, нови методи за анализ и обучение на експерти в системата на държавния здравен контрол.

Проектът се реализира по Програма "Околна среда“ 2021–2027 г., приоритет 1 "Води“, в рамките на процедура №BG16FFPR002-1.003 "Модернизиране на органите на държавния здравен контрол за осъществяване на мониторинг на качеството на питейните води“.

Сключеният с Управляващия орган на програмата договор е на стойност 12 408 505 лв., от които 11,5 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Проектът цели да осигури необходимата техническа обезпеченост за контрол върху новите показатели за качество на водата, въведени с Директива (ЕС) 2020/2184 и отразени в Наредба № 9/2001 г.

Така ще се гарантира пълно съответствие с европейските изисквания за наблюдение и анализ на питейните води, предназначени за човешка консумация.

Основните дейности ще бъдат реализирани в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и в Регионалните здравни инспекции в Бургас, Плевен, Пловдив и Стара Загора, съобщи министерството.

Те включват:

- Закупуване на съвременна лабораторна апаратура и оборудвани транспортни средства за превоз и съхранение на проби;

- Разработване на специализиран лабораторен софтуер за нуждите на системата на държавния здравен контрол;

- Разработване, валидиране и внедряване на методи за анализ съгласно Приложение № 3 "Методи за анализ“ от Наредба № 9/2001 г.;

- Обучение на служителите за работа с новата апаратура и методите за анализ.

Изпълнението на проекта ще осигури възможност за контролен мониторинг на качеството на питейните води в пълен обем и съответствие с европейското и националното законодателство. Това е важна стъпка за гарантиране на здравето на населението и устойчивото развитие на водния сектор.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
07:23 / 07.10.2025
Актуални теми
Зелен преход
Туризъм
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
София или Варна да е домакин на Евроволей 2026
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: