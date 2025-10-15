Здравният министър разпореди спешна проверка на болницата, в която майка и бебе са получили изгаряния на очите от UV лампа

© Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, изиска незабавен доклад от директора на СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров“ по случая с майка и бебе, получили увреждания на очите след работа на UV лампа в болнична стая.



Министърът разпореди спешна проверка на място от Изпълнителна агенция "Медицински надзор“, която да установи всички факти и обстоятелства, включително спазването на вътрешните правила за дезинфекция и контрола на достъпа до UV уредите, действията на дежурния персонал и последващата комуникация с пациентите. При констатирани нарушения ще бъдат наложени санкции.



Доц. Кирилов възложи на лечебното заведение да осигури пълно съдействие на семейството, включително проследяващи прегледи и необходимата медицинска документация.



Той подчерта, че са недопустими всякакви опити за възпрепятстване на подаването на жалба и увери, че достъпът до медицинска помощ за пациентите е гарантиран.



"Фокус" припомня, че по-рано днес, че майка и бебето й, настанени в Инфекциозна болница с COVID, са получили изгаряния на очите, след като в стаята им е била оставена включена ултравиолетова лампа.