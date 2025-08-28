ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравният министър отхвърли твърдения за "изолиране" на борда на компанията за Националната детска болница
Това казва министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ д-р Александър Симидчиев относно това кое наложи и какви са причините за извршените в рамките на последните 4 месеца, внезапни, предсрочни, извън процедурите на ЗПП и ППЗПП смени на пълния състав на Съвета на директорите на "Здравната инвестиционна компания за детска болница“ (ЗИКДБ) ЕАД. Депутатът задава и въпросът защо толкова важен аспект на работа на компанията не е пълноценно изложен и мотивиран в отчета по функционирането на компанията изпратен за информиране на народните представители в КЗ.
"В края на март без предварително уведомяване, с Ваше решение бе освободен изпълнителния директор и член на СД д-р Влатко Глигоров, а в началото на август, по сходен начин, с Ваши решения са освободени другите двама членове на СД - председателя г-н Варчев и зам. председателя г-н Харизанов. Последните двама са отправили отворено писмо до Вас от 11.08.2025г., в което освен обзор на извършената дейност набелязват и тревожни тенденции за "изолиране" на съвета на директорите от работата на дружеството и функционирането му подобно на " ЕООД " в периода, в който то се оглавява от нов изпълнителен директор.
Там споделят, че тригодишния мандат на доскорошния СД изтича през януари 2026 а освобождаването им и прекратяването на пълномощията им (както между другото и тези на третия член на СД Д-р Глигоров преди тях) преждевременно и без правно основание и мотиви съгласно ЗПП и ППЗПП пораждат основателни съмнения за реалните причини мотивирали тези действия", твърди Александър Симидчиев.
В отговор здравният министър казва, че: "С Решение от 14.02.2024 г . на 49-тото Народно събрание относно необходимите действия за изграждане, оборудване, пускане в експлоатация и кадрово обезпечение на Национална детска болница /НДБ/ от ЗИКДБ ЕАД, материализирано в т .3 от същото, на министъра на здравеопазването с вменено задължение да представя ежемесечно доклад пред Комисията по здравеопазването относно изпълнението на Плана за ускорено изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на болницата. Този доклад е насочен към осъществените дейности по изпълнението на плана, като персоналните промени в управителния орган не са част от тях".
"Министърът на здравеопазването, в качеството си на упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала в ЗИКДБ ЕАД, следва да осигури такова управление на дружеството, което да може в максимална степен да гарантира реализирането на проекта по изграждане на Националната многопрофилна детска болница", споделя още доц. Силви Кирилов.
