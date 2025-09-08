Новини
Здравният министър на Черна гора ще разчита на подкрепата на България за прилагане на ЕЗОК
Автор: Велизара Ангелова 17:19Коментари (0)94
© МЗ
Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм се срещна със своя колега министъра на здравеопазването на Черна гора д-р Воислав Шимун.

Двамата обсъдиха двустранното здравно сътрудничество, като министър Шимун подчерта пътя, който Черна гора следва да извърви до приемането на страната в Европейския съюз. Той изтъкна, че ще разчита на подкрепата на Министерството на здравеопазването на Република България и по-конкретно за прилагане на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) в Черна гора.

От своя страна министър Кирилов сподели, че двете министерства имат възможност за сътрудничество по области от взаимен интерес и не следва да се ограничават само от тези, включени в Меморандума за разбирателство. По отношение на ЕЗОК, министър Кирилов посочи, че е необходимо да бъдат получени конкретни предложения за промяна на Спогодбата за социална сигурност.

Двамата министри изразиха задоволство от възможността за реализиране на срещата и поеха ангажимент за продължавате на диалога с цел постигане на реални резултати.






