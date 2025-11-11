Силви Кирилов, дм, откри 17-то издание на конкурса "Посланици на здравето“.
Неговата цел е не само да предотврати развитието на рискови за здравето фактори, но и да насърчи младите хора да се замислят върху поведенчески модели като неправилно хранене, липса на физическа активност, консумация на алкохол и тютюнопушене.
С всяка година интересът към инициативата нараства и през настоящото издание достигнахме рекордните над 9000 "посланици на здравето“, които създадоха и реализираха 75 проекта под ръководството на 235 учители. Всеки път конкурсът протича в три възрастови групи – I-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, като всяко министерство отличава своите призови места. Всички участници в конкурса получиха грамоти и предметни награди.
Събитието, което за поредна година събира ученици от цялата страна, е в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите, Държавна агенция за закрила на детето, World Health Organization Country Office in Bulgaria - Офиса на Световната здравна организация за България, Български Червен кръст (Bulgarian Red Cross) и Национален център по обществено здраве и анализи/ NCPHA. Тази година любезен домакин на церемонията бе НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".
