|Здравният министър: Търсим финансов ресурс за повишаване на заплатите в здравеопазването
Той заяви, че българското здравеопазване се крепи на натрупания опит и отдадеността на специалистите, но без млади кадри системата няма бъдеще. Кирилов подчерта, че работи за по-достойно заплащане на специализантите и медицинските сестри, както и за премахване на диспропорциите между държавните и общинските болници.
Пред БНТ здравният министър посочи, че над 60% от специализантите вече получават брутни възнаграждения над 3600 лева, но системата все още страда от неравенства и недостиг на кадри.
