Здравният министър: Смяната на личния лекар два пъти годишно предпазва от злоупотреби

Смяната на ОПЛ в България е ограничена до два пъти годишно поради няколко причини, свързани с организацията и стабилността на здравната система. Това каза здравният министъръ доц. д-р Силви Кирилов в отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов относно това дали са предвидени облекчения на процеса по смяната на личните лекари.



Една от причините е осигуряване на стабилност и проследимост в медицинската грижа.



"За да може един лекар да проследява адекватно здравословното състояние на пациентите си, да планира профилактични прегледи и имунизации, да проследява хронично болните пациенти е необходимо да има постоянен контакт с тях .Честата смяна на ОПЛ води до нарушаване на непрекъсваемостта на лечението, особено при хронично болни пациенти".



Друг важен фактор според доц. Кирилов е административно и финансово планиране. Националната здравноосигурителна каса изплаща средства на ОПЛ на база на броя записани пациенти. Честите промени биха затруднили разпределението на бюджета, администрирането на отчетите и контрола на разходите.



Като друга водеща причина министърът на здравеопазването посочи предпазването от злоупотреби: "Ограничението предотвратява спекулативно поведение от страна на пациенти и лекари, като например, смяна с цел полечяване на лекарства и услуги, които друг лекар е отказал; записване при лекар само временно, за да бъдат издадени определени медицински документи, болнични листове и пр., с което ще бъде компрометиран и смисъла на временния избор по чл . 8, ал . 3 от Наредбата".



Според него евентуални промени в тази насока в Наредбата, трябва да бъдат задълбочено анализирани и обсъдени, защото с цел въвеждане на облекчения за ЗОЛ , да не се допусне да бъдат нарушени и правата за получаване на своевременна и качествена медицинска помощ.



И допълни: Възможността по чл . 7 на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, според който: Всяка календарна година в периода от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември здравноосигуреното лице може да избере друг лекар по реда на чл . 6." е предвидена за случаите, в които здравноосигурените лица ( ЗОЛ ) вече са избрали лекар, но желаят да изберат друг лекар, т . е . да го сменят като направят преизбор. Останалите случаи за избор на лекар по всяко време от годината, извън тази хипотеза , са посочени в чл . 6, ал . 4 и чл . 8 от Наредбата (когато лечебното заведение, в което е избран лекар, няма сключен договор с РЗОК ; при констатирана от НЗОК крайна невъзможност на избрания лекар да оказва първична извънболнична помощ; при промяна на настоящия адрес на ЗОЛ ; при временно пребиваване на ЗОЛ в друго населено място ). Тези ЗОЛ , които за първи път осъществяват избор на лекар, в т.ч. и за новородени, също не са ограничени във времето".



Следователно, тези два едномесечни периоди са определени за случаите на промяна на избор на лекар, продиктувани само от волята на ЗОЛ , а не от независещи от ЗОЛ причини.



Здравният министър коментира, че техническата реализация на заявяване на промяна на личен лекар през приложението "е- Здраве" се обсъжда с Националния системен интегратор, като регистрационната форма за избор на личен лекар ще претърпи техническа преработка за редуциране на изискуемата за попълване от лицето информация, като необходимата допълнителна информация ще се извлиза автоматично.



"Получаването на нотификация ( в "еЗдраве", по имейл или по пощата) при смърт, пенсиониране, прекратяване на договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) или друга хипотеза на прекратяване на дейността на личния лекар е възможно е да бъде реализирано след като бъде осъществена интеграция с ГРАО и НЗОК. Ще бъде включено към следващо надграждане на Националната здравноинформационна система (НЗИС) и "еЗдраве", каза още министърът на здравеопазването доц. д-р Кирилов.