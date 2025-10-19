Новини
Здравният министър: Ще продължа да работя за подобряване на професионалната среда
Автор: Лора Димитрова 09:43Коментари (0)158
©
Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов, дм, се обърна към всички свои колеги лекари по повод днешния им професионален празник.

"С дълбоко уважение и признателност се обръщам към всички Вас по случай Деня на българския лекар. На 19 октомври почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея. Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", посочва доц. Кирилов в своето приветствие.

Професионализмът, високата Ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето. Благодарение на тях страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина. Като министър на здравеопазването ще продължа да работя за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, гласи още обръщението.

"Нека небесният покровител на българските лекари Св. Иван Рилски Ви закриля и дарява здраве, сили и вдъхновение. Желая лично щастие, професионални успехи и признание, което напълно заслужавате", завършва министърът.

