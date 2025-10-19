ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравният министър: Ще продължа да работя за подобряване на професионалната среда
"С дълбоко уважение и признателност се обръщам към всички Вас по случай Деня на българския лекар. На 19 октомври почитаме не само нашата професия, а и несравнимата човечност, морал и саможертва, които стоят зад нея. Да бъдеш лекар не е обикновено призвание. Това е отговорност и ежедневна мисия, която въплъщава грижата, състраданието и безусловната отдаденост", посочва доц. Кирилов в своето приветствие.
Професионализмът, високата Ви експертиза и стремежът към самоусъвършенстване са доказани във времето. Благодарение на тях страната ни е родина на редица международно признати лекари и учени, които ще останат завинаги в историята на световната медицина. Като министър на здравеопазването ще продължа да работя за подобряване на професионалната среда и за съхраняване на високия обществен авторитет на лекарската професия, гласи още обръщението.
"Нека небесният покровител на българските лекари Св. Иван Рилски Ви закриля и дарява здраве, сили и вдъхновение. Желая лично щастие, професионални успехи и признание, което напълно заслужавате", завършва министърът.
