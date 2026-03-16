Здравният министър: Повишаването на цените на лекарствата ще се анализира, ще вземем спешни мерки
И допълни: "Знаете, че цените на лекарствените продукти в Позитивния списък могат да бъдат повишавани само след специална процедура, като този анализ трае много дълго време. Повишаването на цените на лекарствените продукти в аптечната мрежа не касае тези медикаменти, които са в Позитивния списък и които се реимбурсират от НЗОК. Касае повече противогрипни и всякакви други медикаменти".
Здравният министър предупреди, че в Закона е предвидено тези медикаменти да се увеличават с процента на инфлацията към момента: "Тези медикаменти се повишават с процент, който съответства на инфлацията, когато обаче се надвишава процента на официалната инфлация, това вече е практика, която не е съвсем регламентирана и трябва да се анализират причините за тези увеличения".
"С управителя на НЗОК доц. Петко Стефановски ще направим всичко възможно да анализираме генезиса на този проблем, за да вземем спешни мерки", казва доц. Околийски.
В отговор на въпрос на депутата от ПП-ДБ доц. Васил Пандов дали има риск да останат неизпълнени договори за ремонт на психиатрични клиники пък доц. Околийски каза, че такъв има.
"Опитваме се с вицепремиера Мария Недина да спасим колкото може повече проекти по Плана за възстановяване и устойчивост, но въпреки това може би ще се наложи да се извадят някои дейности, които няма да могат да бъдат завършени до 31 август, когато е последният ултимативен срок за фактуриране на дейности“, каза доц. Околийски.
Това е ултимативния срок за фактуриране на дейности. Здравният министър казва, че това е границата, в която една инвестиция може да бъде спасена.
"Има една инвестиция, която е от особено стратегическо значение за цялата реформа на психично здравните услуги. Това е болницата в Нови Искър. Там също смятам, че направихме пробив и има шанс тази инвестиция да бъде имплементирана докрай".
Министърът разказва, че в 11 строително-монтажните дейности са приключили. Това са Държавна психиатрична болница в Пазарджик, Центровете за психично здраве в Пловдив, София, Бургас, Враца и Хасково, Клиниката по "Психиатрия" в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, както и отделенията по "Психиатрия" в Търговище и Сливен. В други седем обекта строително-монтажните дейности продължават.
