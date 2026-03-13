Михаил Околийски по време на брифинг по-рано днес, предаде репортер на ФОКУС.
И допълни: "Част от процедурите са на етап административна подготовка, за някои бази няма разрешение за строеж, като на едно място няма даже осигурен терен за това да се случат следващите процедури. Две години след старта на тази инвестиция реалното строителство на постоянните бази не е започнало и те не могат да бъдат реализирани в заложените срокове".
Етапът на изпълнение е различен при различните бази.
Министърът информира, че времето за изпълнение на проекта е ограничено, тъй като Плана за възстановяване и устойчивост приключва през 2026 г. По думите му удължаване на сроковете не се предвижда, като всички дейности трябва да бъдат завършени до лятото на същата година.
Здравният министър предупреждава, че забавянето при изграждането на базите може да създаде риск цялата инвестиция да бъде компрометирана и тези средства да не бъдат одобрени от ЕК. Ако проектът не бъде реализиран в срок, съществува опасност страната да загуби европейско финансиране - 6,3 млн. евро за базите и над 80 млн. евро за хеликоптерите.
В тази връзка доц. Околийски информира, че вчера се провела среща с министъра на транспорта Корман Исмаилов и министъра на финансите Георги Клисурски, като е бил предложен план за спешни мерки: "Предложението до ЕК е изграждането на базите да бъде изведено от ПВУ, за да избегнем загубата от над 80 млн. евро за хеликоптерите. Тези бази и хангари трябва да бъдат обособени в различна мярка и да бъдат довършени с държавно финансиране. Това е решението, което към момента сме обсъдили. Държим да го финализираме по най-ефективен начин, съобразно тези условия, които описваме".
Ролята на постоянните базите трябва да осигурят домуването на хеликоптерите, работни пространство за дежурните екипи както и оперативна готовност при сигнал.
Министърът уточни, че към момента пет от хеликоптерите вече са доставени. Един е осигурен по оперативна програма "Региони в растеж“, а четири са доставени по Плана за възстановяване и устойчивост, а още три се очаква да пристигнат до юни 2026 г. Машините са разпределени в София, Сливен, Долна Митрополия и Балчик
