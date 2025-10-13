ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравният министър: Няма магическа пръчка, с която да се реши проблема с донорството
"Трансплантациите и донорството са пример за изключителна екипна дейност в определена социална среда. На първо място изниква доверието както в здравната система, така и между хората", допълни той.
Той изрази благодарността си към тези, които са решили да дарят органи на свои роднини. "Това е решение, което е взето в тежки и несъпоставими с нашата мисъл условия", каза Кирилов.
"Няма магическа пръчка, с която да се реши проблема с донорството. На някои им се струва, че бавим това решение за агенция или дирекция, но ние сме изминали дълъг път. Ние не сме се отказали, това е наша цел", заяви здравният министър.
