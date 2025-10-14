ЗАРЕЖДАНЕ...
|Здравният министър: Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксата при личните лекари
Доц. Кирилов сподели, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена дори след въвеждане на еврото до 30 юни.
"Здравната вноска на този етап не предлагаме да бъде вдигана. Ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", сподели още министърът.
