Здравният министър: Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксата при личните лекари
Автор: Велизара Ангелова 13:34Коментари (0)49
Няма да вдигаме здравните осигуровки и таксата при личните лекари. Това заяви здравният министър доц. д-р Силви Кирилов от Габрово. Министърът бе там, за да открие лицензираната през лятото хеликоптерна площадка.

Доц. Кирилов сподели, че таксата при общопрактикуващите лекари ще остане непроменена дори след въвеждане на еврото до 30 юни.

"Здравната вноска на този етап не предлагаме да бъде вдигана. Ние въвеждаме еврото от 1 януари и сме приели, че до 30 юни няма да предприемаме повишаване на таксите", сподели още министърът.

