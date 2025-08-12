Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Здравният министър: MedicinePrice ще покаже, че няма спекулации, цените на лекарствата няма да се променят заради еврото
Автор: Вилислава Ветренска 14:55Коментари (0)71
©
Уверявам ви, че цените на лекарствата няма да се променят заради въвеждането на еврото. Това обяви здравният министър Силви Кирилов по време на представянето на безплатното мобилно приложение MedicinePrice, което ще позволи бърза проверка на цените на лекарствата в левове и евро.

"Всички стойности ще се изчисляват по фиксирания курс - 1 евро = 1.95583 лева. Гражданите ще виждат цените едновременно в лева и евро, а регулаторите ще следят за спекулации. С този инструмент държавата показва, че е подготвена", здравният министър.

Приложението е част от подготовката на здравния сектор за присъединяването на страната към еврозоната на 1 януари 2026 г. и е конкретна мярка за гарантиране на прозрачност, стабилност и контрол върху цените на лекарствата. То предоставя информация за пределните, т.е максималните цени на всички лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, както и тези на свободния пазар. Данните се актуализират в реално време от публичните регистри на Националния съвет.

Мария Василева – икономист и член на Националния съвет по цени и реимбурсиране, представи в детайли приложението, като обясни, че са дадени възможности за търсене по търговското име на продукта, международното непатентно наименование или т.нар. INN, както и да се сканира баркода.

"При въвеждане на даден продукт приложението показва всички лекарствени продукти със същия INN. Налична е информация за съдържанието на опаковката, националния номер за идентификация, номера на разрешението за употреба, цената на дребно и цената на едро, съответно в лева и в евро, дали лекарственият продукт е по лекарско предписание и дали се заплаща от Националната здравноосигурителна каса за домашно лечение“, обясни Василева.


Още по темата: общо новини по темата: 1408
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
10.08.2025 »
предишна страница [ 1/235 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Природни стихии
Конфликт Израел-Газа
Грипна епидемия обхвана страната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: