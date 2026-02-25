Михаил Околийски на брифинг по-рано днес.
И допълва: "Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването, затова е много важно за бъде установено това заболяване чрез подобни скрининги и не би трябвало да се разходва никакъв обществен ресурс за нещо което не е ефективно. Тази обществена поръчка е приключила, но ние я разглеждаме съвместно с АДФИ и други органи".
"Другата обществена поръчка, която е била сключена в последния ден на предходния кабинет е за охраната на всички подструктури на МЗ. Тази охрана според нас е неефективна, защото самата обществена поръчка е сключена с пряко договаряне и не по най-прозрачния начин. Тя ще бъде преобявена,като се спазват всичките принципи", коментира министърът.
Размера на завишението представи финансовият министър Георги Клисурски:
"За тестове, които знаем, че вършат работа за този тип скрининг и са на пазарни цени между 2 и 3 евро, в обществената поръчка, която е заварена, виждаме прогнозни цени между 30 и 35 евро. Т.е. тук говорим за разлика от 10 пъти. Разбира се, трябва да видим на какво точно се дължи. Общата прогнозна стойност на поръчката е 10 млн. евро. Това означава, че или 9 млн. евро биха били разходени ненужно, или че може 10 пъти повече хора за същата сума да бъдат тествани. Т.е. или стотици хиляди българи повече биха могли да получат този скрининг във вече предвидения ресурс, или пък едни 9 млн. евро биха могли да бъдат спестени за бюджета“, обясни той.
