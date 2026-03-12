Михаил Околийски беше официален гост на събитие в Британското посолство, посветено на палиативните грижи и организирано от Н. Пр. Натаниел Копси, посланик на Великобритания.
"Палиативните грижи са показател за зрелостта на здравната система, но както и превенцията на заболяванията, те често биват подценявани. Въпреки това ролята на този тип грижи е ключова. Те поставят в центъра качеството на живот на пациента, неговото достойнство, подкрепата за близките и съпричастността в най-трудните моменти“, посочи доц. Околийски.
Здравният министър призна, че България е длъжник на тежко болните пациенти и техните близки, защото опитът на страната ни по отношение на продължителните грижи е ограничен. "Това е област, която трябва да развиваме. Необходими са последователни политики, подготовка на квалифицирани специалисти, изграждане на услуги и интегрирането им в цялостен комплекс от социални и здравни дейности“, изтъкна той.
Министър Околийски пое ангажимент да направи всичко възможно за изработването и въвеждането на стандарт по палиативни грижи. "Необходими са общи усилия от страна на институциите, медицинската общност, неправителствения сектор и международните партньори, но съм убеден, че чрез партньорство, обмяна на експертиза и открит диалог можем да поставим стабилни основи на палиативните грижи в България“, каза още министърът на здравеопазването.
