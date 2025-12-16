ЗАРЕЖДАНЕ...
Здравната комисия прие удължителния Закон за бюджета
©
Припомняме, че по този начин се урегулират държавните плащания в рамките на следващите три месеца. Законопроектът бе приет с 11 гласа - "За", 4 - "Против" и без въздържали се.
От Български лекарски съюз изразиха недоволство от ситуацията. Според БЛС това означава, лечебните заведения да работят в условия на несигурност.
"В тази ситуация БЛС не може да каже, че е очарован от това, което се случва в момента, защото на практика в момента здравеопазването ни е в патова ситуация и ще бъде в такава още в началото на 2026 г. За нас липсват ясни параметри и предвидимост във финансирането на сектора. За съжаление това е изолиран проблем, следствие от продължаващата политическа нестабилност. Да напомня, че за последните 4 години само един бюджет бе приет навреме", каза председателят на БЛС д-р Николай Брънзалов.
Председателят напомни, че в настоящата ситуация това означава, че 15 месеца цените на клиничните пътеки ще бъдат замразени, което ще доведе до негативни последствие за лечебните заведения.
И допълни: "При това положение те работят в условия на несигурност, затруднява се планирането и развитието, както на тях така и на системата".
По-рано днес депутатите от Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание също приеха удължителният закон за бюджета за 2025 година. Той беше подкрепен с 13 гласа "за", 4 "против" и 1 "въздържал се". Против гласуваха от ПП.
Още по темата
/
КНСБ: Ако бъде приет удължителен Закон за бюджета, половин милион българи няма да получат увеличение на заплатите
11:31
КТ "Подкрепа: Всички 265 общини ще трябва да работят повече от половин година с бюджета за 2025 г.
15.12
КНСБ и КТ "Подкрепа": Удължителен закон на Бюджет 2026 ще създаде сериозно обществено напрежение и проблеми!
15.12
Любослав Костов за депутатите: Не си представям как ще ходят след 2-3 месеца на избори, ако не приемат бюджет
12.12
Доц. Щерьо Ножаров за кабинета в оставка: Ако президентът упражни правото си на вето за трите бюджета, правителството е длъжно да внесе нови проекти
12.12
Какво става с пенсиите, заплатите и майчинските, ако България влезе в новата година без бюджет?
12.12
Още от категорията
/
Politico: Лидерите на България и още седем страни от ЕС искат средства, тъй като руската заплаха се засилва
12:13
Мая Манолова: Всяка една партия, която се заинати да прави промени в Изборния кодекс, ще бъде наказана на следващите избори
11:44
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
11:02
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
10:32
Нов Закон за потребителските кредити: Предвижда се таван на лихвите и годишния процент на разходите
08:51
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.