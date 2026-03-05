Съдбата на две бебета, които са прекарали първите 9 месеца от живота си - напълно здрави, но в Педиатричното отделение на Националната кардиологична болница, предизвика вълна от съпричастност и те вече имат свой истински дом.Двете деца са напълно здрави, но поради невъзможността на социалната система да им осигури подходяща грижа, те остават в болницата.Днес щастливата новина, че децата вече имат свои дом съобщи Кремена Кунева. По думите и депутат, пожелал да остане анонимен е помогнал за намирането на приемно семейство.Ето какво пише Кунева в социалната мрежа:Относно двете бебенца, за които писах снощи, изоставени в болница вече 9 месеца.Вчера през нощта с мен се свърза народен представител, който желае да остане анонимен (достойно предвид настоящата стартирала политическа кампания), за да поиска повече информация по въпроса. Още тази сутрин се направи пълна проверка по случая и се бяха задействали всички по веригата.Намерено е приемно семейство! На 11.03 момченцата ще бъдат изведени от болницата и поети от семейството. В момента малките са леко болни и по тази причина се изчаква до тази дата.Благодаря на всички, които дадохте гласност на случая, на лекарите и сестрите, които са полагали грижи за бебетата и са ескалирали публично за абсурда.Благодаря на политикът, който се свърза с мен в 3:00 през нощта и до 10:00ч. сутринта беше направено необходимото проучване.Без да искам да оправдавам тези девет месеца, защото това е пълно безумие, но за истината такава каквато е, трябва да се каже, че сложността е била двойна. Намиране на приемно семейство и за двете деца, за да не го делят като близнаци и град, който има възможност за достъп до определни здравни грижи.Ще продължим да следим дали след 11.03 всичко е наред.