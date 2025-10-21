Здравен икономист: Има много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК

© Предлагат в България да има по-ясна и дългосрочна стратегия за превенция, ранна диагностика, лечение и подкрепа на хората с мозъчни заболявания.



Рисковете от мозъчните заболявания



"Мозъчното здраве е даденост до определен момент от живота. Ние трябва да се грижим за него. Милиарди неврони комуникират помежду си с помощта на синапси. С течение на годините част от невроните умират. Процесът на неврогенеза не е особено развит в централната нервна система и единственият начин е да тренираме мозъка си постоянно. Непрекъснато да им създаваме предизвикателства", заяви пред Bulgaria ON AIR проф. д-р Димитър Масларов, съосновател на Фондация "Съвет за мозъчно здраве" и началник на Клиниката по нервни болести към Университетска болница "Св. Йоан Кръстител".



Здравният икономист Аркади Шарков, член на УС на Фондация "Съвет за мозъчно здраве", на свой ред каза, че колкото повече остаряваме, толкова повече се увеличават рисковете да се развият мозъчни заболявания.



"Националната здравна стратегия бе приета едва миналата година. Успяхме да изработим стойностен наръчник как да се работи от страна на институциите, организации и целия индустриален сектор, свързан със здравеопазването. Да има единен и дългосрочен подход", обясни той.



Време е държавата да помогне



Шарков съобщи, че вчера са провели разговор с директора на НЗОК и здравния министър, от които са получили подкрепа за единния здравен план.



"Втората стъпка е подпечатването от страна на държавата, за да може да се премине към действия. Да се осигури финансиране. Ако няма финансиране, остава едно хубаво четиво", подчерта здравният икономист.



Проф. д-р Масларов уточни, че в плана са включени всички области, които имат отношение към човешкия мозък. По думите му най-важното е, че има съгласие и консенсус между трите специалности, които ще работят съвместно.



Няма да се ползва само държавен ресурс. Има възможности за финансиране от европейски програми и от бизнеса, стана ясно още от дискусията.



Огромните са щетите в ежедневието ни



Аркади Шарков посочи, че щетите, които се нанасят върху икономиката ни през 2024 г., са равняват на 1,2 млрд. евро - заради отсъствие от работа и преките разходи за това.



800 хил. са годините живот с увреждане в България вследствие на мозъчните заболявания, съобщи още той и добави, че 30 процента от тежестта на заболяванията са свързани с мозъка.



"Целта е да покажем на обществото, че би следвало да бъде полагана грижа за тези хора след процеса на лечение. Рядко се говори, че тези хора - пенсионерите, са невидими за обществото и имат нужда от помощ", изтъкна Шарков.



Превенцията и напредъкът на медицината



Проф. д-р Масларов изтъкна, че трябва да се обърне внимание на всички рискови фактори, които водят до развитие на атеросклероза.



"Мозъкът продължава да бъде енигма. За много от нещата имаме обяснение, но дали то е реално за природата, все още не знаем. Появиха се много медикаменти за различните групи заболявания. Всички терапии са реимбурсирани от НЗОК", коментира той.



Хора с прекъснат гръбначен стълб вече могат да ходят след поставяне на чип в главата. До такова ниво е стигнала роботизацията. Тепърва ще видим по-големи чудеса, завърши Шарков.