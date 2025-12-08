Сподели close
В големите български градове има една тенденция, която често остава незабелязана, но тихо оформя начина, по който живеем: жилищата стават по-компактни, по-функционални и все по-подчинени на интериорния дизайн. Хората търсят пространства, които изглеждат подредени, чисти, модерни – без излишни елементи по стените. И в този нов тип градска среда подовите климатици се завръщат като решение, което едновременно е практично, елегантно и много близко до начина, по който съвременното жилище функционира.

През 2025 в NiceMag.bg, един от най-големите онлайн магазини за климатици в България, тази тенденция е по-видима от всякога. Подовите климатици се превръщат в предпочитано решение за хора, които искат уред, който да се интегрира, а не да доминира. В жилища, проектирани с минимализъм и чисти линии, стенният климатик понякога изглежда като чужд елемент – високо разположен, силно видим и често асоцииран с по-стар тип интериор. Затова все повече интериорни дизайнери препоръчват подови модели.

Една от основните причини е промяната в разпределението на апартаментите. Голяма част от новото строителство в София, Пловдив, Варна и Бургас се състои от жилища с по-нисък таван, по-дълги витрини и облицовки, които оставят малко свободни зони за монтаж. В стаи с френски прозорци, например, стенният климатик е истинско предизвикателство. Подовият вариант се поставя дискретно под прозореца – точно там, където климатичната техника е най-естествено да се намира.

Друг важен фактор е отоплението. Зимите в градовете стават по-влажни, а потребителите предпочитат по-мека и равномерна топлина. Когато източникът е близо до пода, усещането е по-естествено. Топлият въздух се разстила по стаята много по-органично, без да създава студени или прекалено топли зони. В малки апартаменти това може да промени напълно усещането за комфорт.

Още една причина за възраждането на подовите климатици е стремежът към повече функционалност. Много от тези модели могат да се монтират в ниши, под плотове или до мебели, което ги прави почти невидими. Това е огромен плюс за модерния дом, в който всеки сантиметър пространство има значение.

Потребителите търсят и тишина. В спални и детски стаи подовите климатици често са много по-тихи, защото въздушният поток е насочен по-нежно и без резки струи. За много семейства това е решаващо преимущество.

Интересно е и нещо друго – подовите климатици се харесват на хора, които искат по-лесен достъп до устройството. За възрастни хора или за потребители с физически ограничения е много по-удобно да контролират уред, който е на нивото на ръцете им, а не монтиран на високо.

Данните от търговци като NiceMag.bg показват, че интересът към тази категория се възражда именно там, където дизайнът и функционалността се срещат. Хора, които ремонтират апартаменти, по-старо строителство, също често предпочитат подови модели, защото те се вписват по-добре в помещения с по-нестандартни форми и по-дебели стени.

Това решение започва да се използва все по-често и в модерни офиси, бутици, фризьорски салони и малки студиа – навсякъде, където стенните климатици нарушават визуалната линия или просто не са практични.

Завръщането на подовите климатици не е каприз или мода. Това е резултат от нов тип мислене: домът трябва да бъде едновременно красив и функционален, топъл, но ненатрапчиво отоплен, подреден, но пълен с удобства. В този контекст подовият климатик се оказва решение, което съчетава всичко: комфорт, дизайн, тишина, естествено разпределение на топлината и възможност за елегантно вписване в модерния интериор.

И ако тенденцията продължи, през следващите години ще виждаме все повече подови инсталации в българските домове – не като нишово решение, а като част от логиката на съвременния градски живот.