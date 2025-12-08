ЗАРЕЖДАНЕ...
Завръщането на подовите климатици: Защо 2025 ги направи по-търсени от всякога
©
През 2025 в NiceMag.bg, един от най-големите онлайн магазини за климатици в България, тази тенденция е по-видима от всякога. Подовите климатици се превръщат в предпочитано решение за хора, които искат уред, който да се интегрира, а не да доминира. В жилища, проектирани с минимализъм и чисти линии, стенният климатик понякога изглежда като чужд елемент – високо разположен, силно видим и често асоцииран с по-стар тип интериор. Затова все повече интериорни дизайнери препоръчват подови модели.
Една от основните причини е промяната в разпределението на апартаментите. Голяма част от новото строителство в София, Пловдив, Варна и Бургас се състои от жилища с по-нисък таван, по-дълги витрини и облицовки, които оставят малко свободни зони за монтаж. В стаи с френски прозорци, например, стенният климатик е истинско предизвикателство. Подовият вариант се поставя дискретно под прозореца – точно там, където климатичната техника е най-естествено да се намира.
Друг важен фактор е отоплението. Зимите в градовете стават по-влажни, а потребителите предпочитат по-мека и равномерна топлина. Когато източникът е близо до пода, усещането е по-естествено. Топлият въздух се разстила по стаята много по-органично, без да създава студени или прекалено топли зони. В малки апартаменти това може да промени напълно усещането за комфорт.
Още една причина за възраждането на подовите климатици е стремежът към повече функционалност. Много от тези модели могат да се монтират в ниши, под плотове или до мебели, което ги прави почти невидими. Това е огромен плюс за модерния дом, в който всеки сантиметър пространство има значение.
Потребителите търсят и тишина. В спални и детски стаи подовите климатици често са много по-тихи, защото въздушният поток е насочен по-нежно и без резки струи. За много семейства това е решаващо преимущество.
Интересно е и нещо друго – подовите климатици се харесват на хора, които искат по-лесен достъп до устройството. За възрастни хора или за потребители с физически ограничения е много по-удобно да контролират уред, който е на нивото на ръцете им, а не монтиран на високо.
Данните от търговци като NiceMag.bg показват, че интересът към тази категория се възражда именно там, където дизайнът и функционалността се срещат. Хора, които ремонтират апартаменти, по-старо строителство, също често предпочитат подови модели, защото те се вписват по-добре в помещения с по-нестандартни форми и по-дебели стени.
Това решение започва да се използва все по-често и в модерни офиси, бутици, фризьорски салони и малки студиа – навсякъде, където стенните климатици нарушават визуалната линия или просто не са практични.
Завръщането на подовите климатици не е каприз или мода. Това е резултат от нов тип мислене: домът трябва да бъде едновременно красив и функционален, топъл, но ненатрапчиво отоплен, подреден, но пълен с удобства. В този контекст подовият климатик се оказва решение, което съчетава всичко: комфорт, дизайн, тишина, естествено разпределение на топлината и възможност за елегантно вписване в модерния интериор.
И ако тенденцията продължи, през следващите години ще виждаме все повече подови инсталации в българските домове – не като нишово решение, а като част от логиката на съвременния градски живот.
Още от категорията
/
Димитър Зоров: Вносът на млечни продукти се е увеличил с 43%. Това е унищожително за една държава
04.12
Месопреработватели: 60% от свинското месо, което се продава на българския пазар, е родна продукция
04.12
Българинът все по-често търси високопротеинови храни: Фирми отчитат ръст на продажбите на плодови кисели млека с 399%
04.12
Председателят на БСК: Загърбете тяснопартийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората
02.12
АИКБ след срещата в МФ: Чуха се предложения за увеличение на осигурителната вноска с 1%, вместо с 2%
28.11
Предупреждение: Регламент от Европа, свързан със земеделието, представлява директна заплаха за хранителния суверенитет на България
28.11
Общинска банка с преференциални условия по кредити и без такси за внасяне на пари в лева до края на 2025 г.
27.11
Христо Ковачки в центъра на зеления преход на България, докато Аса Хътчинсън подчертава значението му за американското партньорство
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Надзорът на НЗОК одобри новия Бюджет 2026
21:18 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.